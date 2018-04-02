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Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона
02.04.2018 01:52

Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона

Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона

Глава сельсовета Запорожской области пытался подкупить заместителя военного прокурора Одесского гарнизона, и был задержан во время передачи взятки, сообщили в Военной прокуратуре Южного региона Украины.

Согласно информации, размещенной на странице ведомства в Facebook, сотрудники данного ведомства вместе с сотрудниками управления СБУ в Одесской области задержали главу одного из сельских советов Запорожской области во время передачи взятки в сумме $5 тыс. заместителю военного прокурора Одесского гарнизона.

"Установлено, что за непринятие решения о не привлечении племянника к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений - ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 2 ст. 307 (торговля наркотиками) УК Украины - глава одного из населенных пунктов Запорожской области предложил заместителю военного прокурора Одесского гарнизона неправомерную выгоду в сумме $5 тыс." - отмечается в сообщении.

Сельский голова был задержан во время передачи взятки. Решается вопрос об объявлении подозреваемому подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение взятки).

На данный момент проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Досудебное расследование продолжается.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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