|Украинские боксеры завоевали восемь медалей на молодежном ЧЕ
|02.04.2018 01:56
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Боксеры сборной Украины продемонстрировали успешный и убедительный результат на чемпионате Европы между участников в возрасте до 22 лет, передает со ссылкой на ФБУ.
По результатам проведенных напряженных и бескомпромиссных поединков в активе сборной Украины 8 наград, между которых: четыре “бронзы”, два “серебра” и два “золота”.
Медали высшей пробы нашей команде принесли Алексей Токарчук и Степан Грекул. “Серебро” в активе Юлии Демьяненко и Сергея Горскова, а бронзовые награды на счету Евгения Овсянникова, Максима Пилипца, Дианы Старковой и Натальи Мелешко.
Кроме того добавим, нынешнюю Континентальное первенство принимала с 26 марта по 1 апреля Румыния.
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