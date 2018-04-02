В ночь с 31 марта на 1 апреля в Ивано-Франковском ночном клубе "" произошла массовая стрельба.

По словам очевидцев, неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении клуба. В это время несколько человек садились в автомобиль "", открыли огонь и пытались убежать. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Ивано-Франковской области, передает со ссылкой на .

Часть участников стрельбы задержали возле клуба. Остальных, на автомобилях " Caddy" и " Land Cruiser Prado", через несколько минут заблокировали во время бегства. В автомобилях была автоматическая и травматическое оружие.

Все 11 задержанных - жители Киевской, Харьковской и Луганской областей. Мужчин отправили в городской отдел полиции.

В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали.

29 марта около 23:00 на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау в Харькове из автоматов были обстреляны десять человек. Ранения получили двое мужчин. Один из них умер

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