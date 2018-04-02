|Глава фракции БПП Герасимов в 2017 году потратил на обучение 375 тыс. грн - декларация
|02.04.2018 02:17
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Глава парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов задекларировал 246 984 грн заработной платы, полученной в 2017 году. Об этом сообщает со ссылкой на е-декларацию политика.
Отметим, что в 2016 году его зарплата составила 157 027.
В то же время, жена народного депутата в прошлом году заработала 53,9 тысяч грн. Кроме того, глава пропрезидентской фракции сохраняет наличными 2,78 млн грн, 83 тысячи долларов и 22 тысячи евро.
Добавим, что А.Герасимов в 2017 году, согласно декларации, потратил 375 тысяч грн в виде платы за обучение.
Как сообщал руководитель “радикалов” Ляшко задекларировал 20,6 млн грн доходов.
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