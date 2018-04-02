Высланные из российские дипломаты и их семьи вылетели в Москву. Всего на борту 171 человек, передает со ссылкой на .

Для них предоставили два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия", которые использует Управление делами президента .

Первый самолет с российскими дипломатами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Ил-96 ранее взял на борт российских дипломатов и членов их семей в Вашингтоне и сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства России при с семьями.

Второй самолет с российскими дипломатами вылетел в Москву с международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне в субботу около полуночи по .

27 стран высылают российских дипломатов. Речь идет о 144 представителей Москвы. Причиной для дипломатической войны стало отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери 4 марта в городе Солсбери в Великобритании.

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