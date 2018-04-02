Папа Римский Франциск помолился за мир в Украине

Глава католической церкви Папа Римский Франциск во время праздничной Мессы поднес молитву за урегулирование военных конфликтов в мире, в том числе и за мир в Украине, сообщили в посольстве Украины при Святом Престоле.

"31 марта 2018 в Базилике Святого Петра состоялась праздничная Месса, во время которой Папа Франциск сказал, что праздновать Пасху означает заново поверить ... "разбить рутину, обновить свою жизнь, решения и существование ..." – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в воскресенье.

В полдень 1 апреля 2018, с центральной лоджии ватиканской базилики Святого Петра, понтифик обратился к десяткам тысяч верующих, собравшихся на площади перед Базилики, и ко всем людям доброй воли в мире с традиционным Пасхальным посланием "К Риму и миру" (Urbi et Orbi).

Центральной темой послания стали военные конфликты в мире, в частности в Украине, Сирии, Йемене и Южном Судане, политический и гуманитарный кризис в Венесуэле, а также голод и терроризм в Африке. Понтифик также вспомнил о ситуации на Корейском полуострове, поддержав продолжающийся переговорный процесс, а также призвал к скорейшему урегулированию ситуации в Иерусалиме.

"Говоря об Украине, Папа Римский Франциск попросил мира для нашего государства и выразил надежду на укрепление шагов, направленных на достижение согласия, что будет помогать реализации гуманитарных инициатив, в которых нуждается пострадавшее население", – сказано в сообщении.

В информации отмечается, что участие в торжественных мероприятиях принял посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская.