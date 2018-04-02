В ночь на 1 апреля на проспекте во Львове произошел конфликт между тремя мужчинами и водителем такси.

В результате драки разгромили авто, сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич, передает со ссылкой на .

Неизвестные напали на таксиста в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле такси разбиты окна, авто повреждено. Одного из нападавших во время драки задержали таксисты, хорошо ему дали", - написал Зинкевич в Facebook.

По словам депутата, разгром произошел в 4:30.

На место инцидента вызвали скорую. Стороны конфликта отказались писать заявление в полицию.

В одном из ночных заведений Малина Житомирской обл. произошел взрыв. Неизвестный оставил гранату в коридоре заведения. Она взорвалась около 4:30. В это время в одной из комнат было 4 человека, никто из них не пострадал. Полиция начала уголовное производство.

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