В рамках этапа Гран-При по фехтованию на сабле, прошедшего в Сеуле, на подиум почета поднялась представительница Украины Ольга Харлан, информирует со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

“Украинка получила эффектную победу на Гран-при Сеула, где в финале не оставила шансов второму номеру мирового рейтинга Анне Мартон”, — говорится в сообщении НФФУ.

Отметим, что на своем пути к финалу Харлан победила Кьяру Мормиле из Италии (15:12), Рису Такашиму из Японии (15:7), Чой Суйьон из Республики Корея (15:11) и Бьянку Паску из Румынии (15:14) .

Как сообщал фехтовальщик из Украины стал триумфатором Гран-При в Колумбии.

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