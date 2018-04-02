Бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео официально вступил в должность государственного секретаря в субботу 31 марта, передает со ссылкой на .

Помпео пока не представил своей программы действий. По данным американских СМИ, он является жестким и консервативным политиком.

"В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, в Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попытается реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования ", - отметили в сообщении.

Ожидается, что новый госсекретарь попытается реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы внутренней политики и исповедуя решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.

13 марта Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на эту должность кандидатуру действующего директора Майка Помпео. Место Помпео во главе должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира