|Экс-глава ЦРУ официально стал госсекретарем США
|02.04.2018 03:18
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Бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео официально вступил в должность государственного секретаря в субботу 31 марта, передает со ссылкой на .
Помпео пока не представил своей программы действий. По данным американских СМИ, он является жестким и консервативным политиком.
"В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, в Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попытается реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования ", - отметили в сообщении.
Ожидается, что новый госсекретарь попытается реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы внутренней политики и исповедуя решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.
13 марта Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на эту должность кандидатуру действующего директора Майка Помпео. Место Помпео во главе должна занять его заместитель Джина Хаспел.