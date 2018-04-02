Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что из-за опасности со стороны России Лондона "критически важно" развивать свой оборонный комплекс, передает со ссылкой на .

"Угроза Великобритании со стороны растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны и имеет отношение к "бесстыдным" кибер-операциям", - написал министр в колонке для издания The Telegraph.

Особую опасность для Великобритании и мира является то, что Россия - ядерное государство, которое активно разрабатывает ракеты большой дальности полета.

"Для осознания опасности, исходящей от Москвы, довольно изучить отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача в Солсбери. Сейчас специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которой было осуществлено "ужасное преступление", - говорится в статье.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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