"Однажды Стив Джобс сказал, что надо основать компанию, которая будет производить мою продукцию. Мы не были уверены, что сможем продать хотя бы 50 компьютеров, чтобы окупить расходы", - говорит Стив Возняк, передает со ссылкой на .

1 апреля 1976 года вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном основал американскую компанию . Сейчас ее называют самой дорогой в мире. Одна акция стоит $167,78.

Возняк в середине 1970-х создал персональные компьютеры I и II. Они начали "революцию" в этой отрасли.

Gazeta.ua собрала цытаты Стива Возняка о компании Apple:

1. Я рос без денег. Еще в школьные годы сказал отцу, что однажды куплю компьютер за $4000. И благодаря этому смогу программировать. Мой отец возразил, что он будет стоить как дом. А я ответил - в таком случае буду жить в квартире.

2. Я был блестящим инженером. Компания пять раз отклоняла мою идею создания персонального компьютера. Когда они увидели II, то сказали, что это лучший продукт.

3. Стив Джобс начал продавать мои изобретения. На протяжении пяти лет мы так и работали: я изобретал, а Джобс - зарабатывал деньги.

4. Не хочу руководить компанией. Не хочу, чтобы люди делали то, что я говорю. Когда мы основали , я руководил инженерным отделом. Стив Джобс решил, что он хочет что-то значить в мире. И у него был для этого опыт. Когда мы основали компанию, он понял, что этого можно достичь.

5. У меня был большой опыт работы с компьютерами, а у Джобса нет. И вероятнее только это изменило мир.

6. Всегда хотел создать компьютер и никогда не стремился к богатству. В какой-то момент мы стали очень богатыми по крайней мере, трое из нас. Больше, чем вы можете себе представить.

7. Деньги для меня не много значат. Довольно крупные суммы я отдавал благотворительным организациям, музеям, детям и на все, что только мог.

8. Стив Джобс не задал направление моих разработок, но он сыграл важную роль. Он превратил их в продукт, который изменил мир. Я это не отрицаю.

9. Если вам нет дела до того, что создаёте, другим людям тем более не будет дела до вашего продукта.

10. Те сумасшедшие, кто считают, что могут изменить мир, в конце концов его и меняют.

Сейчас компанию возглавляет Тим Кук. Основная продукция: мобильные телефоны; iPad планшетные компьютеры; Pro, Air ноутбуки; iMac компьютеры "всё в одном"; компьютерные мониторы, серверы, мультимедийные проигрыватели, умные часы Watch.

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