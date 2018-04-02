Наблюдательная задача на Донбассе за период с 19:30 29 марта по 19:30 31 марта зафиксировала 110 взрывов, передает со ссылкой на .

"СММ констатировала подобный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако количество взрывов было меньше (примерно 110 против ориентировочно 245 соответственно)", - говорится в отчете организации от 31 марта.

"В Луганской области задача констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов", - сообщили в .

30 марта в неподконтрольных правительству районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ. Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке команда Миссии осуществила запуск мини-БПЛА.

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