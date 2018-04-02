Утром 2 апреля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом пресс-службе КГГА сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует

Отмечается, что управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды рекомендует киевлянам все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

“Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра прячьтесь в ближайшем доме или естественном укрытии. Избегайте близко крупных деревьев, особенно тополей, а также не паркуйте рядом с ним автотранспорт”, — информирует КГГА.

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