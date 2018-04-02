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Дани Алвес - самый титулованный игрок в истории футбола
02.04.2018 04:43
Дани Алвес - самый титулованный игрок в истории футбола По теме:

Вчера Дани Алвес в составе "ПСЖ" выиграл Кубок лиги Франции. Этот титул стал 36 для бразилця.

Что позволило ему побить предыдущий рекорд, и стать единоличным рекордсменом, передает со ссылкой на .

34-летний бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола, опередив по количеству добытых трофеев Кенни Далглиша и Райана Гиггза (у обоих - 35), информирует football24.ua.

ПСЖ разгромил Монако со счетом 3: 0 и завоевал Кубок французской лиги

Все 36 титулов в карьере Дани Алвеса:

6 - Чемпионат Испании (Барселона)

5 - Кубок Испании (Барселона - 4, Севилья - 1)

5 - Суперкубок Испании (Барселона - 4, Севилья - 1)

3 - Лига чемпионов (Барселона)

3 - Клубный ЧМ (Барселона)

4 - Суперкубок (Барселона - 3, Севилья - 1)

2 - Кубок (Севилья)

1 - Чемпионат Италии (Ювентус)

1 - Кубок Италии (Ювентус)

1 - Кубок Французской лиги (ПСЖ)

1 - Суперкубок Франции (ПСЖ)

1 - Кубок Нордес (Байя)

2 - Кубок Конфедераций (Бразилия)

1 - Копа Америка (Бразилия)

В следующем сезоне команду Дани Алвеса может возглавить новый тренер. Один из претендентов на пост наставника Зинедин Зидан.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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