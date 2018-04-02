|Дани Алвес - самый титулованный игрок в истории футбола
|02.04.2018 04:43
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Вчера Дани Алвес в составе "ПСЖ" выиграл Кубок лиги Франции. Этот титул стал 36 для бразилця.
Что позволило ему побить предыдущий рекорд, и стать единоличным рекордсменом, передает со ссылкой на .
34-летний бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола, опередив по количеству добытых трофеев Кенни Далглиша и Райана Гиггза (у обоих - 35), информирует football24.ua.
ПСЖ разгромил Монако со счетом 3: 0 и завоевал Кубок французской лиги
Все 36 титулов в карьере Дани Алвеса:
6 - Чемпионат Испании (Барселона)
5 - Кубок Испании (Барселона - 4, Севилья - 1)
5 - Суперкубок Испании (Барселона - 4, Севилья - 1)
3 - Лига чемпионов (Барселона)
3 - Клубный ЧМ (Барселона)
4 - Суперкубок (Барселона - 3, Севилья - 1)
2 - Кубок (Севилья)
1 - Чемпионат Италии (Ювентус)
1 - Кубок Италии (Ювентус)
1 - Кубок Французской лиги (ПСЖ)
1 - Суперкубок Франции (ПСЖ)
1 - Кубок Нордес (Байя)
2 - Кубок Конфедераций (Бразилия)
1 - Копа Америка (Бразилия)
В следующем сезоне команду Дани Алвеса может возглавить новый тренер. Один из претендентов на пост наставника Зинедин Зидан.