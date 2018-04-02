Дани Алвес - самый титулованный игрок в истории футбола По теме: Вчера Дани Алвес в составе "ПСЖ" выиграл Кубок лиги Франции. Этот титул стал 36 для бразилця. Что позволило ему побить предыдущий рекорд, и стать единоличным рекордсменом, передает со ссылкой на . 34-летний бразилец стал самым титулованным игроком в истории футбола, опередив по количеству добытых трофеев Кенни Далглиша и Райана Гиггза (у обоих - 35), информирует football24.ua. ПСЖ разгромил Монако со счетом 3: 0 и завоевал Кубок французской лиги Все 36 титулов в карьере Дани Алвеса: 6 - Чемпионат Испании (Барселона) 5 - Кубок Испании (Барселона - 4, Севилья - 1) 5 - Суперкубок Испании (Барселона - 4, Севилья - 1) 3 - Лига чемпионов (Барселона) 3 - Клубный ЧМ (Барселона) 4 - Суперкубок (Барселона - 3, Севилья - 1) 2 - Кубок (Севилья) 1 - Чемпионат Италии (Ювентус) 1 - Кубок Италии (Ювентус) 1 - Кубок Французской лиги (ПСЖ) 1 - Суперкубок Франции (ПСЖ) 1 - Кубок Нордес (Байя) 2 - Кубок Конфедераций (Бразилия) 1 - Копа Америка (Бразилия) В следующем сезоне команду Дани Алвеса может возглавить новый тренер. Один из претендентов на пост наставника Зинедин Зидан.











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