Британские чиновники, которые расследуют отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, считают, что убийца нанес яд на дверную ручку его дома. Об этом сообщает со ссылкой на материал, опубликованный изданием The New York Times.

По их мнению данная операция настолько рискованна, что вряд ли она была бы осуществлена ​​без одобрения Кремля.

Теория, согласно которой нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверь, предусматривает, что убийца подходил к дому Скрипаля на тихой улице в Солсбери 4 марта, в тот день, когда он и его дочь Юлия были отравлены.

Учитывая, что нервно-паралитическое вещество настолько мощная, чиновники считают, что задачу мог выполнить только обученный специалист, знакомый с химическим оружием.

Ричард Гатри, независимый знаток по химическому оружию, рассказал, что вещество должно было быть разработана так, чтобы оно оставалось на ручке двери, а затем надежно попало на руку жертвы. Он добавил, что: “Это имеет огромное значение, если это была дверная ручка, потому что это означает, что кто-то должен был быть в Великобритании с материалом ... Все, что вы создаете, что должно держаться на ручке двери, надо было сделать таким, чтобы оно было удалено из ручки после того, как к ней коснутся, но и не слишком быстро исчезло. Это сложная химия”.

Британские и американские чиновники скептически относятся к тому, что независимые субъекты могли провести такую ​​рискованную операцию или получить вещество без одобрения на самом высоком уровне российского правительства.

В материале указано также, что почти точно такую же формулировку американские спецслужбы использовали в октябре 2016 года, когда они впервые приписали взлом электронной почты Национального комитета Демократической партии США группе российских хакеров.

Через 4 недели после покушения, британские и американские чиновники задаются лишь вопросом о том, знал ли президент РФ Владимир Путин об этом, или лично отдал приказ. Теоретически можно предположить, что нет доказательств его непосредственного участия, но он сам как прежний офицер КГБ умеет скрывать свои связи.

Британские и американские официальные лица говорят, что они поражены символизмом нападения на Скрипаля, а также его эффективности. Ведь до того было много способов убить бывшего шпиона: его можно было застрелить или подстроить аварию. Но убийцы знали, что нервно-паралитическое вещество будет идентифицировано, и знали, что это будет связано с Россией. Это подразумевало отсылки охлаждающего сигнала другим, кто подумал о том, чтобы сотрудничать с Западом или информировать его.

По мнению знакомых со следствием чиновников проведением операции в историческом британском городе близко от Лондона они показывают, что нет места недоступного для российских убийц.

Как сообщал глава МИД Германии рассказал о потере странами Запада доверия к России.

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