Во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа в результате столкновений с израильскими военными были ранены и застрелены около 70 палестинцев, передает со ссылкой на .

Столкновения произошли, когда палестинцы собрались около израильской границы и начали бросать камни в сторону военных. В результате израильские силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами столкновений стали не менее 15 палестинцев. По словам израильских военных, некоторые из протестующих открывали по ним огонь, толкали к ним горящие шины и бросали горючую смесь. В Израиле отметили, что восемь из 15 погибших были членами "Хамас", а еще двое принадлежали к другим военным группировкам, сообщает Reuters.

Как заявил президент Палестины Махмуд Аббас, ответственность за насилие несет Израиль. По словам израильского премьер-министра Биньямина , его страна защищала свои суверенитет и граждан.

Акция протеста палестинцев продолжается с 30 марта и продлится до 15 мая. Протестующие установили палатки возле израильской границы длиной в 65 км. В свою очередь, в Израиле заявили, что разместят на границе с сектором Газа более 100 снайперов.

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