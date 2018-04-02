3 марта 2018-го яхта Nostromo с Жобером, Латифой и финкой Тиной Яхиайнен исчезли в районе Гоа. Недавно Жобер смог передать информацию, что их захватили военные, избили, завязали глаза, связали и доставили обратно в Эмираты. Француза обвиняли в похищении принцессы, сообщает Daily Mail.

Жобер смог опубликовать в интернете аудио. Там рассказывает, что хотел помочь женщине, которая жаловалась на грубое нарушение прав в своей стране.

Латифа рассказала, что она - дочь эмира Дубая 68-летнего Рашида аль-Мактума, премьер-министра . Он имеет 6 жен и 30 детей. Она - одна из трех с именем Латифа. Женщина опубликовала видео-обращение в интернете. Против нее применяли целый ряд "репрессивных мер": комендантский час, запрет вождения, круглосуточный мужской надзор. Нашпиговувалы таблетками и держали 3 года под домашним арестом, говорит.

"Латифа рассказала, что ее бил и пытал ее отец. Я сам это почувствовал. Это унижение, которое нельзя терпеть. Поэтому решил помочь ей ", - говорит прежний шпион.

Он взял женщину на борт Nostromo. Планировал отвезти в Индию, там посадить на самолет в Америку. Внезапно на них напали индийские военные.

"Нас атаковали 5 судов, 2 самолета и вертолет. Около 12 вооруженных мужчин захватили яхту. Ограбили судно. Нас избили, завязали глаза и доставили в тюрьму в . Не знаю, куда, потому что мы ничего не видели и у нас были связаны руки ", - рассказывает Жобер.

Жобера и Яхиайнен выпустили менее чем через месяц после содержания в тюрьме без предъявления обвинений

"Они сказали мне, что я не нарушил ни одного закона, но я нарушил закон ислама. Женщина должна находиться под наблюдением отца, брата или мужа ", - говорит француз.

Он не знает, что случилось с Латифой.

Жобер - прежний офицер французского флота, работал в должности механика на судне. С 1993 сотрудничал с французским разведывательным управлением. Мужчина уже имел конфликт с . Когда подал в отставку, создал фирму по строительству субмарин в американской Флориде. Компания стала успешной. Ее посетил бизнесмен Султан бен Сулейман. Пригласил организовать такой же бизнес в Эмиратах. Через 4 года их отношения испортились. Жобера обвинили в коррупции. Француз вынужден был убегать из страны.

Летом 1974 года большой и очень необычный корабль отправился с Лонг-Бич в Калифорнию. Он направлялся в район посредиТихого океана. Его владельцы хвастались, что они открыли новую эпоху. Корабль был оборудован башней и новейшим бурильным снаряжением. Владельцы объявили, что будут пробираться через глубокие воды к полезным ископаемым и редким металлам, которые можно извлечь из скал морского дна.

Вся эта экспедиция была фейком. Обманом холодной войны. Реальной целью была потерянная советская подводная лодка К-129. За шесть лет до того она затонула в почти 2500 км к северо-западу от Гавайских островов.

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