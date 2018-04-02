Об этом «Апострофу» рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

По его словам, Трамп, в отличие от своих советников и Пентагона, считает что уходить из Сирии нужно прямо сейчас.

«Такая идея будет довольно популярна между тех, кто голосовал за Трампа. Им, в общем, на сирийцев наплевать, независимо от того, что они на голове носят, или еще каких-то особенностей. Это американский изоляционизм, довольно мощное в Америке течение. С тем же успехом изоляционисты могут сказать, что и на Украину наплевать. И Трамп смотрит на изоляционистов, ведь в ноябре будут выборы в Конгресс», – предостерегает Фельгенгауэр.

Также Фельгенгауэр говорит о том, что решение вывести из Сирии американские войска является популистским, и в Вашингтоне не все его поддерживают.

«Не знаю, выйдут США из Сирии или нет, но это такой популизм, потому что между представителей политического базиса Трампа это будет воспринято позитивно. Это будет популярно: мы там разгромили ИГИЛ, ура, победили, идем оттуда на фиг. Такое же отношение к Украине со стороны этих людей вполне вероятно. В том числе и Трампа, которого тоже с трудом уговорили продолжать помогать Украине. Хотя в Вашингтоне много людей, у которых совсем другие точки зрения», – подчеркивает он.

По мнению военного обозревателя, вывод войск США из Сирии негативно скажется на ситуации в регионе, особенно для сирийских курдов.

«И уж точно курдам придется несладко, и некоторым другим тоже. Возрастет вероятность прямого столкновения между Израилем и Ираном. Трамп, по-видимому, в этой проблематике плохо разбирается или не очень хочет разбираться. С его точки зрения, я полагаю, договоренность с Путиным важнее, чем судьба Сирии, тем более сирийских курдов», – отмечает эксперт.

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