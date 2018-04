Соединенные Штаты настоятельно призывают Украину отменить законодательство, которое требует предоставление электронных деклараций антикоррупционными общественными активистами.

Соответствующее заявление Госдепартамента обнародовала его пресс-секретарь Хизер Нойерт, передает со ссылкой на .

"Система декларирования активов в Украине должна обеспечивать отчетность государственных служащих и не создавать ненужного давления на гражданское общество", - говорится в документе.

В заявлении закон о е-декларировании называется "карательным" и "направленным на тех лиц, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и реализуя стремление украинского народа к демократической стране, которая руководствуется принципами верховенства права".

" призывают украинское правительство немедленно отменить требования декларирования и обеспечить временную амнистию тем лицам, которые не подали декларации до определенного срока", - заявили в Госдепе.

ukraine's asset declaration system should hold public officials accountable, not place unnecessary burdens or pressure on #civilsociety. The United States strongly поощряет the government of #Ukraine to repeal this legislation. https://t.co/UFoVBpPksI pic.twitter.com/d4E2ZoqDf6

— Heather Nauert (@statedeptspox) March 30, 2018

Напомним, послы стран "Большой семерки" (G7) призывают Верховную Раду отменить требования о представлении электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Также невыполнения Украиной обещаний о декларациях активистов, взятых в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, раскритиковал комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира