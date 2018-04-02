Баскетболисты "Днепра" в драматичной борьбе одолели "Запорожье-ZOG" в четвертьфинальной серии Суперлиги Пари-Матч, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Первая половина встречи прошла успешно для хозяев, которые имели 14 очков преимущества над победителем регулярного чемпионата Украины — 54:40. Однако решающим во встрече стала провальная третья десятиминутка (6:24). Как следствие 82:78 в игре и 2: 0 в серии за днепрянами.

В составе гостей из Днепра дабл-дабл оформил Тимофеенко — 26 очков + 13 подборов, Мишула принес 19 очков, а Глебов 13. По запорожцев 21 балл заработал Кожемякин, 19 в активе Ворника.

Отметим, что в 1/2 финала “Днепру” будет противостоять “Химику”. В первом матче серии “Днепр” сыграет против южненцев 11 апреля дома.

Добавим, что в другой паре “Николаев” будет противостоять “Черкасским обезьянам”.

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