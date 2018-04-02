|Украинцев ждет африканское лето
|02.04.2018 06:01
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В 2018 году украинцев ожидает сухое и жаркое лето. И начнется оно в мае.
Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передают Украинские новости.
По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложный, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины.
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