В 2018 году украинцев ожидает сухое и жаркое лето. И начнется оно в мае.

Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передают Украинские новости.

По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложный, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины.

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