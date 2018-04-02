Погода, Новости, загрузка...
Украинцев ждет африканское лето
02.04.2018 06:01

В 2018 году украинцев ожидает сухое и жаркое лето. И начнется оно в мае.

 

Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передают Украинские новости.

По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложный, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля, значительным дефицитом осадков, формированием с мая по сентябрь длительного периода с высоким классом пожарной опасности во всех областях Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить