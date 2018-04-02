Сегодня, в ночь на 2 апреля, в Киеве снова прозошло громкое ЧП. На улице Ахматовой прогремел сильный взрыв. Там взорвался автомобиль. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на официальной странице в Facebook.

"Вскоре после полуночи, в 00.50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen. О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работали бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта, во дворе дома по адресу Якуба Коласа, 17 взорвался и загорелся автомобиль Range Rover. По словам пожарных, огонь был ликвидирован до их прибытия. Также они отметили, что это вероятнее только поджог, так как автомобиль полностью облит горючей смесью.

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