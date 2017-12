Модель Жизель Бундхен снялась для январского номера Vogue Japan. Фото: gisele / Instagram Фото обнародовали на странице фотографов Луиджи и Ианго в Instagram. Gisele @gisele for @voguejapan @luigiandiango @luigimurenu @patrickmackieinsta @anna * dello * russo @yumilee * mua @naominailsnyc @pg * dmcasting @maisonvalentino @2bmanagement Публикация от Luigi and Iango (@luigiandiango) Дек 20, 2017 at 7:01 PST Бундхен в 2016 году 14-й раз подряд была названа самой высокооплачиваемой моделью по версии журнала Forbes – ее годовой доход составил $30,5 млн.В 2017 году в этом рейтинге ее обошла Кендалл Дженнер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



