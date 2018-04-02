Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о каких-то преступления ВС Турции против гражданского населения сирийского Африн.

Об этом сообщает Анадолу, передает

«Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время, как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью», – сказал Эрдоган в провинции Адана.

Турецкий руководитель призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары.

«Нетаньяху должен быть искренним и перестать критиковать Турцию. В противном случае израильские власти так и не получит положительного отклика от Анкары», – сказал Эрдоган.

Напомним, Генштаб ВС Турции заявил, что район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов, ведутся работы по разминированию территорий для возвращения населения в свои дома.

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