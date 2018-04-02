|За 2017 год подано уже более 800 тысяч деклараций
|02.04.2018 06:09
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В Единый государственный список деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления подано 816 509 деклараций за 2017 год.
Такие данные обнародовала пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции состоянию на 00:00 на 1 апреля, передает со ссылкой на .
"Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования - это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика из вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других , а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие ", - говорится в отчете.
"Очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, создание черновиков, проверки срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета и т.д.", - подчеркнули в агентстве.
Очередной этап представления деклараций начался 1 января и завершился 1 апреля.