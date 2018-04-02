Эта неделя Рады пройдет в зале. Так как все уже заполнили е-декларации, нужно снять напряжение с Западом в этом вопросе. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.

Снова понедельник.

Три темы, которые будут господствовать на этой неделе, — это уже традиционные темы.

1. Пакет Скрипаль.

Пружина должна раскручиваться дальше — такова логика процесса.

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2. Рашагейт. Мюллер не спит.

Кстати, замечу для тех, кто не знал и кто приплетает сюда политику республиканцы-демократы (хотя таких уже осталось очень мало), Мюллер — консервативный республиканец, и Рашагейт — чистый криминал — предательство национальных интересов США, сговор, отмывание денег, коррупция, преступный лоббизм, препятствование правосудию и т.д.

3. Рада.

Эта неделя — в зале. Так как все (и коррупционеры и антикоррупционеры) уже заполнили е-декларации, то нужно снять напряжение с Западом в этом вопросе.

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