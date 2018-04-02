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В NASA сняли на видео процесс таяния снежинки
02.04.2018 06:17
В NASA сняли на видео процесс таяния снежинки Космическое агентство NASA занялось более приземленными вопросами и выяснило, как именно тает снежинка.

Для этого исследователям пришлось смоделировать целый видеоролик. Об этом сообщается в пресс-службе NASA.

Ученые надеются, что полученные знания помогут им разобраться, почему разные виды снега по-разному отражаются на радарах.

На ролике можно проследить все этапы перехода снежинки в жидкое состояние. Сперва вода собирается во всех вогнутых частях, после чего накапливается и образует жидкую оболочку вокруг ядра снежинки. Только после этого появляется полноценная капля.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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