|В Украину приезжает все больше туристов
|02.04.2018 06:25
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В прошлом году Украину посетило на 6% больше туристов, чем в 2016 году.
В прошлом году Украину посетили 14,4 млн человек, что на 6% больше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные , передает со ссылкой на .
В 2017 году больше только иностранцев приехало в Украину из Молдовы, Беларуси, России, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии, а также из Турции, Израиля и Германии.
Потоки туристов быстро увеличивались из Германии, Италии, Великобритании, Литвы, Чехии, Франции, Нидерландов, Латвии, Австрии и Швеции.
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