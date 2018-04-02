Продлится он до конца мая, сообщил начальник Главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

За два месяца в вооруженные силы и другие воинские формирования Украины направят 15 190 человек. В ВСУ попадут 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, Нацгвардию — 4000 человек.

Самый большой план по призыву придется выполнить в Днепропетровской области – 1520 человек, в Киеве – 563 человека, а в Закарпатской области – только 255 человек. Всего на призывную кампанию потратят 54,9 млн грн.

В Винницкой области план по призыву составляет 830 человек, в Волынской – 425, Донецкой – 360, Житомирской – 582, Запорожской – 630, Киевской – 639, Одесской – 870, а Харьковской – 1080 человек.

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