|Скандал: Позицию ВСУ на Донбассе "засветили" свои
|02.04.2018 06:26
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В программе «Спецкор» на телеканале «2 + 2» съемочная группа показала позицию украинских военнослужащих на Донбассе.
Об этом написал офицер батальона «Азов» Вадим Бойко на своей странице в Facebook. «Съемочная группа проводит съемку, выкладывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция оборудована по всем правилам. Ну, так чтобы без вариантов, но геройски на ней умереть», — написал военнослужащий, информирует svodka.net.
В то же время волонтер Роман Доник рассказал, что это не первоапрельская шутка, ведь 30 марта, пророссийские боевики обстреляли эту позицию.
«Два дня назад именно с этой позиции из пулемета, пытались попасть в БМП противника на дистанции 2400. Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал. Слава Богу воин жив. Раненый, но живой», — рассказал волонтер.
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