12 апреля стал Всемирным днем авиации и космонавтики после того, как 57 лет назад, в 1961 году, старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» первым в мире совершил орбитальный облет Земли.

Кроме того, 21 апреля в этом году станет Международным днем астрономии. Этот праздник не имеет точной даты: он празднуется в одну из весенних суббот перед 1-й четвертью Луны, а также осенью перед фазой 1-й четверти Луны (13 октября в 2018 году).

До 18 апреля Солнце движется по созвездию Рыб, а затем переходит в созвездие Овна. Продолжительность дня быстро увеличивается: от 13 часов 08 минут до 15 часов 18 минут на широте Москвы. Чем выше к северу — тем продолжительность ночи короче. Например, на широте Мурманска темное небо можно будет наблюдать лишь в начале апреля, а к концу месяца здесь уже наступят белые ночи.

Луна обращается по эллипсу, следовательно она то подходит к Земле близко (перигей), то, наоборот, удаляется от нее (апогей). 7 апреля естественный спутник нашей планеты пройдет в 3° севернее Марса, а на следующий день окажется в апогее, на расстоянии 404 144 км от Земли. В перигее она окажется 20 апреля, и дистанция составит 368 712 км.

Ежегодно с 16 по 25 апреля метеорный поток Лириды достигает пика своей активности. Его радиант лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире, что и дало ему название. Поскольку созвездие Лиры поднимается высоко над горизонтом около 5:00 мск, то наблюдения лучше только проводить во вторую половину ночи, под утро.

Люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. По сообщению Московского планетария, первое упоминание о них сделано на китайском. Согласно этому источнику, в ночь на 16 марта, 687 г. до нашей эры «звезды падали как дождь». Рекорд был зафиксирован 20 апреля 1803 года: над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час. Но с тех пор Лириды ослабели: этой весной следует ожидать средних показателей, до 18 метеоров в час. Их скорость — 49 км/с.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира