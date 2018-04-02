Из запрещенных 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты открывали огонь на Донецком и Луганском направлениях. Ни один украинский воин не пострадал.

Сводка Пресс-центр штаба АТО за сутки 1 апреля 2018 года, информирует svodka.net.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать «пасхальное перемирие» осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников.

В частности, на Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, соперник из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления близко Луганского. Кроме того, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие — в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также близко Песков, Широкино и Шахты Бутовка. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а близко Павлополя — велся снайперский огонь. Кроме того, из стрелкового оружия соперник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного.

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В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.

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