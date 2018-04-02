



Відома співачка Гайтана, яка у липні минулого року вперше стала матусею, народивши доньку Сапфір-Ніколь, досить скоро повернулася до допологових форм і вже зараз дивує фанів яскравими світлинами: так, напередодні зірка показала розкішну фігуру у сріблястій сукні.



"Мій тато каже, що жінка повинна бути в тілі, бо подумають, що їй нема чого їсти, та її чоловік недостатньо піклується про свою дружину", - поділилася з фанами зірка.



Допис, поширений GAITANA



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