Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как он и лидеры Германии и Франции якобы вынудили Владимира Путина подписать договор об установлении перемирия в Донбассе на Пасху.

Такие смелые заявления Порошенко сделал во время визита в Волноваху. По его словам, лично он, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон «дожали» Владимира Путина, в результате чего он и подписал документ.

Напомним, что этот документ был подписан несколько дней назад и предусматривает установление с 30 марта режима перемирия в регионе.

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