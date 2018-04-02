Появилась видеоподборка высказываний Путина о Крыме (видео) В сети показали кадры, на которых президент России Владимир Путин признает Крым территорией Украины и не высказывает никаких притязаний на полуостров. Соответствующее видео опубликовано на канале Крым Реалии в YouTube. «Крым не является никакой спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта… и Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях России отдает провокационным смыслом. Там внутри общества в Крыму происходят сложные процессы – проблемы крымских татар, украинского населения, русских – но это уже внутренне политические проблемы самой Украины», — сказал президент РФ в интервью немецкому телеканалу ARD 29 августа 2008 года. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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