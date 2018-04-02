|"Укрзализныця" планирует повышение цен на пассажирские перевозки, - Кравцов
|02.04.2018 06:41
|
Стоимость билетов на поезда «Укрзализныци» с апреля 2018 года может вырасти на 12%.
Об этом «Громадському» сообщил глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов, информирует svodka.net.
Полученные средства планируется направить на развитие пассажирской инфраструктуры.
«Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, о необходимости повышения цен с этого года в два этапа — в апреле на 12%, и осенью, скорее только, в октябре — еще на 12%», — сказал Кравцов.
В то же время приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании, сообщили в УЗ.
Читайте: В Украине незначительно подорожали ж/д билеты
«Центр транспортных стратегий» отмечает, что тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будут повышены на 1%. Повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.