Украинцев ожидает сухое и жаркое лето, которое по прогнозам синоптиков и сотрудников начнется в мае, передает со ссылкой на .

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Украины Николай Чечеткин сообщил, что в период с мая по сентябрь могут возникнуть пожары, сообщают "Украинские новости".

По данным украинского Гидрометцентра, пожароопасный период в 2018 году ожидается сложный, будет характеризироваться температурным режимом выше нормы и большим количеством дней с температурой воздуха 30-35 градусов выше нуля.

Также ожидается значительный недостаток осадков.

Украину ждет резкое потепление в ближайшие дни, а на Пасху синоптики обещают даже жару.

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