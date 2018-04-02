Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов задекларировал драгоценности, дорогие часы и 635 332 грн зарплаты, полученной по основному месту работы. Об этом сообщает со ссылкой на е-декларацию госслужащего.

Совокупный доход прокурора АР Крым в 2017 году составил 734 506 грн, между которых получена заработная плата, полученная по совместительству и проценты от вклада в банке.

Кроме того, на банковском счете прокурор АРК держит 21 504 доллара, 707 393 грн и 3 280 евро. Наличными он задекларировал 25 тыс. евро и 22 тыс. долларов. Кроме того, в 2017 прокурор одолжит третьим лицам 33 тыс. долларов.

Также, Г.Мамедов задекларировал квартиру в городе Одесса и субарендуют еще одну в Киеве. Кроме того, в собственности госслужащего есть три экземпляра ценных часов, в том числе Rolex и Breguet, ювелирные изделия и ружье Antonio Zoli.

Как сообщал директор Государственного бюро расследований Роман Труба в 2017 году получил 41 601 грн заработной платы.

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