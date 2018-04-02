Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в технический секретариат организации список из 13 вопросов по делу об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Вопросы опубликовало министерство иностранных дел РФ на своем сайте.

Российская сторона задала следующие вопросы:

"Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО?

Намерен ли Техсекретариат ОЗХО поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в том числе с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии?

Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и так далее)?

Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации?

Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?

Кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в ее состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?

Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (так называемый "chain of custody")?

В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные Техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?

Сколько времени потребуется Техсекретариату ОЗХО для того, чтобы подготовить соответствующее заключение?

Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)?

Уведомляла ли Франция Техсекретариат ОЗХО о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания?

Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?"

При этом в Москве дело об отравлении Скрипаля назвали "сфабрикованным".

По мнению посла России в Лондоне Александра Яковенко, дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль является провокацией, которую могли осуществить британские спецслужбы.

"С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению, что это провокация спецслужб", — сказал он в эфире НТВ.

Дипломат предположил, что британцы устроили провокацию, чтобы получить поддержку парламента и народа по вопросу сдерживания России.

На возможное участие спецслужб указывает сокрытие Лондоном информации, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, пришли вчера — относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения есть", — сказала она в интервью Пятому каналу.

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