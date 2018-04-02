Журналисты провели эксклюзивное расследование, как российские дипломаты ведут разведдеятельность в Украине.

Журналисты ТСН длительное время следили за встречами директора российского культурного центра в Украине Константина Воробьева, информирует svodka.net.

По словам экспертов, даже если Воробьев не является частью российских спецслужб, он использует свои встречи для продвижения российских интересов, для того, чтобы создавать какие-то благоприятные обстоятельства для общения с украинскими гражданами, вербуя их на свою сторону.

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