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"Гнездо русского мира" в Киеве: журналисты рассекретили деятельность российских "дипломатов" (ВИДЕО)
02.04.2018 06:58
«Гнездо русского мира» в Киеве: журналисты рассекретили деятельность российских «дипломатов» (ВИДЕО)

Журналисты провели эксклюзивное расследование, как российские дипломаты ведут разведдеятельность в Украине.

Журналисты ТСН длительное время следили за встречами директора российского культурного центра в Украине Константина Воробьева, информирует svodka.net.

По словам экспертов, даже если Воробьев не является частью российских спецслужб, он использует свои встречи для продвижения российских интересов, для того, чтобы создавать какие-то благоприятные обстоятельства для общения с украинскими гражданами, вербуя их на свою сторону.

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