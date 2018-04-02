|"Гнездо русского мира" в Киеве: журналисты рассекретили деятельность российских "дипломатов" (ВИДЕО)
|02.04.2018 06:58
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Журналисты провели эксклюзивное расследование, как российские дипломаты ведут разведдеятельность в Украине.
Журналисты ТСН длительное время следили за встречами директора российского культурного центра в Украине Константина Воробьева, информирует svodka.net.
По словам экспертов, даже если Воробьев не является частью российских спецслужб, он использует свои встречи для продвижения российских интересов, для того, чтобы создавать какие-то благоприятные обстоятельства для общения с украинскими гражданами, вербуя их на свою сторону.
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