Государственная миграционная служба (ГМС) Украины приняла решение, что с 1 апреля текущего года детям будут оформлять отдельные загранпаспорта вместо внесения данных о ребенке в родительские документы.

При этом старые образцы будут действовать еще в течение трех лет, передает со ссылкой на .

За нововведениями дети смогут оформить личный загранпаспорт с самого момента рождения. Документ выдается на 4 года. Подростки, достигшие 16 лет, имеют право восстановить паспорт через 10 лет, сообщает Народная правда.

Для оформления детского паспорта необходимо обратиться в паспортный сервис или отделение миграционной службы. Для этого требуется заявление, оригинал свидетельства о рождении, идентификационный код, паспорта родителей, квитанция об оплате. Несрочное оформление паспорта для ребенка будет стоить от 557 до 957 гривен.

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