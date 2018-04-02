Согласно декларации премьер-министра Владимира Гройсмана, в 2017 году его жена получила в наследство участок земли (0,15 га) и дом (26,3 кв.м) в Виннице, а также приобрела Mercedes-Benz Gle 350D 2017 года выпуска за 2,1 млн грн. При этом ее суммарный доход составил 3 392 888 грн.

Министр юстиции Павел Петренко в прошлом году арендовал квартиру в Киеве общей площадью 150,8 кв. м.

В декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика как приобретенные в 2017 году указаны: земельные участки 0,12 га в Процеве на Киевщине и 370 кв. м в Козине на Киевщине. Новоприобретенный участок в 0,151 га и дом в 561,4 кв. м в Козине на Киевщине — у жены чиновника, Гузял Насалик. Также жена в 2017-м приобрела квартиру площадью 287,7 кв. м и два машиноместа в Киеве. Доход Гузял Насалик составил 2 643 050 грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян документально подтвердил получение в пользование в 2017 году земельного участка площадью 1296 кв. м в Иванковичах на Киевщине. Его арендует жена министра Светлана Бевза. Она также арендовала дом площадью 269,6 кв. м. в тех же Иванковичах. Заработала Светлана Бевза за отчетный период около миллиона гривен. В собственности семьи также BMW X5 (2015 года выпуска) и Ford Fusion Comfort (2008). Датой получения только перечисленного выше имущества указано 1 января 2017 года.

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал получение в 2017 году авторских прав на книгу «Ленин с нами?» (на украинском, русском и английском языках, по 25,6 тыс. грн за каждый язіковой вариант), а также получение роялти от издательства «Фолио» (76,8 тыс. грн, соответственно). Также Аваков указал обязательства на сумму более 5 млн грн, возникшие в 2017 году у его супруги Инны перед ООО «Новости-ТВ» по договору купли-продажи доли в ООО «Астра-Финанс». Доходы супруги в прошлом году составили 57 520 426 грн.

Отметим, что в отдельной декларации — как «сообщение о существенных изменениях» — глава МВД подал дивиденды в размере более 4,8 млн грн от итальянской компании Avitalia s.r.l., в которой его жена получает зарплату по совместительству. Таким образом, задекларированные доходы министра составляют 5 895 289 грн.

Жена министра обороны Степана Полторака Инна, согласно его декларации, в 2017 году получила в дар легковой автомобиль MINI COOPER 2015 года выпуска. Его стоимость указана в размере 150 тысяч гривен.

В свою очередь, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, заработавший на двоих с женой за год более 1,65 млн грн, приобрел Volkswagen Passat (2015 год выпуска) за 750 тыс. грн.

Сын министра культуры Евгения Нищука Олекса получил в право пользования 40% квартиры в 41,7 кв. м в киеве. Отметим, что частью в 60% квартиры Олекса Нищук пользовался с 2012 года. Он также получил в наследство более миллиона гривен.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, судя по декларации, в 2017 году приобрел машиноместо подземного паркинга в Киеве общей площадью 12,2 кв. м за 295 тыс. грн.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, подавший в отставку весной прошлого года, задекларировал аренду квартиры в Киеве женой. Потратили супруги на это в сумме 133 тыс. грн. Сам министр также арендовал плавдачу ДАП-4761-К 2008 года выпуска за 63 тыс. грн. Кроме того, на операцию в Германии Кутовой потратил 246 971 грн, на услуги перевозки по Украине — 73 750 грн.

Несколько чиновников Кабмина задекларировали — кроме зарплат, процентов и подобных доходов за 2017 год — свои расходы.

Первый министр экономического развития и торговли Степан Кубив за год, как следует из декларации, потратил на страховку 1172 грн.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко задекларировал получение в кредит в ОАО «Универсал Банк» 32 855 грн, его жена Елена в том же финучреждении взяла 12 503 грн.

Министр Кабмина Александр Саенко в 2017 году оплатил в счет основной суммы займа (кредита) 21 594 грн.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун указала в декларацииобязательства по договорам страхования за 2017 год в размере 1670 долл.

В декларациях министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, вице-премьер-министра Павла Розенко, вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министра Владимира Кистиона, министра иностранных дел Павла Климкина, министра социальной политики Андрея Ревы, министра финансов Александра Данилюка, министра образования и науки Лилии Гриневич, министра экологии Остапа Семерака, подавшего в отставку министра информационной политики Юрия Стеця «датой появления» 2017 год не указан ни в одном пункте.

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