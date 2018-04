Отравление Скрипаля: для российских убийц нет ничего невозможного, — британские чиновники Британские и американские официальные лица говорят, что они поражены символизмом нападения на Скрипаля. Британские чиновники, расследующие Дело бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, считают, что убийца нанес яд на дверную ручку его дома, информирует svodka.net. Об этом, ссылаясь на чиновников, которым известны первые результаты расследования, — информирует The New York Times. Теория, согласно которой нервно-паралитическое вещество было нанесено на двери, предполагает, что убийца подходил к дому Скрипаля в Солсбери 4 марта, в тот день, когда он и его дочь Юлия были отравлены. Читайте: Российские убийцы: “Смазочные фонды” Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ Поскольку нервно-паралитическое вещество настолько мощное, чиновники считают, что задание мог выполнить только обученный специалист, знакомый с химическим оружием. Ричард Гатри, независимый знаток по химическому оружию, рассказал, что вещество должно быть разработана так, чтобы оно оставалось на ручке двери, а затем надежно попало на руку жертвы. Британские и американские чиновники скептически относятся к тому, что независимые субъекты могли провести столь рискованную операцию или получить вещество без одобрения на самом высоком уровне российского правительства. Читайте: Болгария отказалась высылать российских дипломатов Через 4 недели после покушения, британские и американские чиновники задаются лишь вопросом о том, знал ли президент РФ Владимир Путин об этом, или лично отдал приказ. По их словам, нет доказательств его непосредственного участия, но он сам как прежний офицер КГБ умеет скрывать свои связи. Британские и американские официальные лица говорят, что они поражены символизмом нападения на Скрипаля, а также его эффективностью. Они объясняют, что было много способов убить бывшего шпиона: его можно было пристрелить или подстроить аварию. Но убийцы знали, что нервно-паралитическое вещество будет идентифицировано, и знали, что это будет связано с Россией. Проведением операции близко от Лондона они показывают, что нет места, недоступного для российских убийц, считают чиновники. Напомним, 5 марта BBC сообщила, что в Великобритании прежний российский шпион Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом. Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь. Жена бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко сказала изданию, что ситуация со Скрипалем «очень похожа на то, что произошло с ее мужем». Как известно, он умер в 2006 году в результате отравления полонием. Сергей Скрипаль до 1999 года служил в Главном разведывательном управлении РФ, после чего вышел на пенсию в звании полковника. В 2004-м его задержали по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании и через два года приговорили к 13 годам лишения свободы. Скрипаль был признан виновным в том, что с 1995-го передавал Секретной разведывательной службе Великобритании данные о сотрудниках российской разведки, которые работали под прикрытием в Европе. В 2010 году Скрипаль и еще трое осужденных в России были помилованы, после чего их обменяли на десятерых агентов российской разведки, раскрытых в США. После обмена Скрипаль стал жить в Великобритании.



