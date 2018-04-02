Представителям Еврокомиссии известно о спорах между антикоррупционными органами Украины НАБУ и САП, что не производит хорошего впечатления

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Об этом заявил глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер в эфире программы «Завтра», информирует svodka.net.

По его словам, представители Еврокомиссии знают о событиях в Киеве, которые касаются конфликта между НАБУ и САП на фоне того, что против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли уголовное производство.

«Мы следим за сообщениями… непременно, это не производит хорошее чувство, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет? Может, иногда это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней», — подчеркнул Вагнер.

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Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.

Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП. Говорится «якобы» о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим, вроде, лично Холодницкий.

30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.

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В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.

30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодниького с должности.

Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследования, из-за которых открыли дело против Холодницкого.

Холодницкий в свою очередь рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров.

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