Михаил Ходорковский утверждает, что трагедия в Кемерово оголила главные проблемы управления страной путинским режимом.

По его словам, на данный момент в России не существует жесткой системы управления, что и спасает страну от развала. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает со ссылкой на .

"Фактически страна не разрушилась еще только потому, что никакой "жесткой вертикали" нет, а есть территориальные и отраслевые "вотчины", управляемые "наместниками" по своему усмотрению, отвечающие перед Путиным и его помощниками за бабло, за голоса и за тишину. И не отвечающие в остальном ни перед кем, если только взбешенное население не начинает слишком сильно шуметь. Но это лучше, чем вообще никакого управления!" написал Ходорковский.

При этом такая система не позволяет стране прогрессировать и постепенно приближает полный упадок. Трагедия в Кемерово может заставить Путина "закрутить гайки", что сделает систему жестче, но менее устойчивой.

"То что мы получим? Ускорение развала. Что делать? Глобально, без смены системы, ничего не сделать. Но локально мы можем попробовать защитить хотя самые уязвимые точки", - резюмировал политик.

Генеральному директору "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежит здание сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", Юлии Богдановой выдвинули обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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