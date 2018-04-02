Процессу высылки именно украинцев Кремль уделил особое внимание, говорится в сюжете Романа Цимбалюка на ТСН.Тиждень.

На этой неделе в здание российского МИД вызвали послов 23 стран, которым вручили стандартные ноты протеста и поименные списки дипломатов, которых РФ объявила персонами нон грата. Самый длинный список между европейцев из 13 человек вынес представитель Украины.

Украине посвятили отдельное заявление с традиционными угрозами. На дипломатическом языке это звучит как «осложнение переговоров относительно оккупированного Донбасса». «Срежиссированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса в Украине, в том числе в рамках «нормандского формата», — заявили в МИД РФ.

Украинцам дали 48 часов на сборы. Сейчас известно, что все дипломаты уже находятся на территории Украины. Государственную границу они пересекали на автомобилях. В общем это были шестеро дипломатов из посольства, пятеро из Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону и еще двое из Генконсульства в Санкт-Петербурге. Консулов в Екатеринбурге и Новосибирске, россияне решили не трогать. Это бы означало автоматическое их закрытие, потому что там работает по два-три дипломата.

Посольство Украины в России охраняют извне российская полиция, а изнутри — украинские пограничники. Посольство Украины занимает едва не целый квартал, где есть отдельное здание консульского отдела, здание посольства, гостиница при посольстве (когда-то здесь размещалось постоянное представительство отдельного члена ООН — Украинской Советской Социалистической Республики).

До захвата Крыма и войны на Донбассе это была самая большая дипломатическая задача Украины за границей, где работали полторы сотни человек, а делегации из Киева прибывали ежедневно. После российского вторжения персонал сократили более чем втрое. Посол Украины отозван еще в марте 2014 года. Теперь здесь есть только Временный поверенный и чуть больше двадцати дипломатов. В Посольстве отказались давать любые комментарии.

«Закончился у меня загранпаспорт украинский — решила сделать новый. Процедура несложная. Очереди, конечно, и погода подвели. У меня маленький ребенок, я не могла с ним выехать в Украину, в садик не ходит, не с кем оставить. Очень важно, чтобы здесь были представители Украины», — считает Яна Писаренко, гражданка Украины из Дружковки.

Каждый день новенький биометрический загранпаспорт Украины в Москве оформляет 30-40 человек. Сюда приходят иностранцы для получения визы. «Я работаю в России, у меня есть друг и я пытаюсь посетить Украину. Я хочу узнать, что с моей визой: готова ли она. Это моя третья попытка. Виза стоит 3800 рублей. Я уже трижды платила. Мать моего друга прислала мне приглашение в Украину», — рассказала Шерин, гражданка Филиппин.

Самый чувствительный ответный удар Россия нанесла именно по консульству в Ростове-на-Дону, где проходит много судов над украинскими политическими заключенными. Из Посольства россияне выслали преимущественно офицеров безопасности, но упоминание об их работе все равно останется в виде колючей проволоки над забором, которую натянули непосредственно перед этой дипломатической войной.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее только, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: «Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны».

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию. На саммите ЕС, который завершился 23 марта, страны Евросоюза выступили в поддержку Великобритании. Некоторые страны, в том числе Польша, рассматривают возможность высылки российских дипломатов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

О высылке российских дипломатов объявили Соединенные Штаты, Канада и 14 европейских государств, в том числе Германия, Франция, Италия, Чехия и другие. В заявлениях Вашингтона и Оттавы высылаемые сотрудники дипмиссий обвинялись в связях с российской разведкой и в «злоупотреблении дипломатическими полномочиями». Кроме того, США заявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира