По данным Daily Star, нападения будут готовиться к Чемпионату мира по футболу.

Кроме бомб беспилотники могут быть оснащены химическими или бактериальными веществами. Помимо беспилотников издание рекомендует опасаться террористов-смертников, которые могут пробраться на стадион.

К слову, в самой России активно работают над мерами безопасности и отрабатывают возможные нападения «Исламского государства» и «Аль-Каиды». В связи с чемпионатом мира в России даже вступили в силу ограничения на продажу оружия, взрывчатых веществ и ядов.

Эта не первый объявление от боевиков. Накануне последнего Нового года группировка «Исламское государство» распространила агитационные материалы, в которых призвала совершать атаки во время проведения рождественских ярмарок в Великобритании, Германии и Франции. На одной из агитационных картинок боевиков изображен смертник, стоящий за спиной связанного Санта-Клауса. Все это происходит на фоне Риджент-стрит в Лондоне. На другой картинке рука с ножом направлена на Эйфелеву башню в Париже.

Фото: скрин

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Украинские политики призывают фанатов бойкотировать ЧМ-2018 в России

— Мы разговариваем с разными федерациями, а также с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России, — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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