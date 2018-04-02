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Боевики за сутки 38 раз нарушили пасхальное перемирие на Донбассе – штаб АТО
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02.04.2018 07:31
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В течение третьего дня пасхального перемирия боевики применяли
минометы, гранатометы и стрелковое оружие, сообщили в штабе АТО.
Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что режим
тишины на Донбассе в связи с пасхальными праздниками начнет
действовать 30 марта. Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "В
частности, на луганском направлении, грубо нарушая минские
договоренности, соперник из запрещенных 120 мм минометов, а также
из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши
укрепления близко Луганского. Кроме того, минометы калибра 82 мм
агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое
оружие – в районе Станицы Луганской", – сказано в
сообщении.Кроме того, на донецком направлении из 82 мм минометов
боевики четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в
Авдеевке, а также близко Песков, Широкино и шахты "Бутовка"."Из
гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, шахты
"Бутовка", Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные
пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и
Опытного, а близко Павлополя – велся снайперский огонь. Кроме
того, из стрелкового оружия соперник обстреливал наши укрепления
неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного", –
продолжили в штабе АТО.В результате вражеского огня ни один
украинский воин не пострадал."Ситуация по всей линии разграничения
сторон надежно контролируется нашими защитниками", – сказано в
сообщении.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1907639129246884
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.
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