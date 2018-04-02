В течение третьего дня пасхального перемирия боевики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие, сообщили в штабе АТО. Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что режим тишины на Донбассе в связи с пасхальными праздниками начнет действовать 30 марта. Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "В частности, на луганском направлении, грубо нарушая минские договоренности, соперник из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления близко Луганского. Кроме того, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие – в районе Станицы Луганской", – сказано в сообщении.Кроме того, на донецком направлении из 82 мм минометов боевики четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также близко Песков, Широкино и шахты "Бутовка"."Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, шахты "Бутовка", Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а близко Павлополя – велся снайперский огонь. Кроме того, из стрелкового оружия соперник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного", – продолжили в штабе АТО.В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал."Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", – сказано в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1907639129246884 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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