Соответствующие фото с космодрома «Байконур» опубликовали на странице Ukr_Che в Twitter.

Отмечается, что «Бураны» создали в рамках программы «Энергия-Буран», — корабли предназначались для выведения на орбиту, обслуживания космических аппаратов, космонавтов и грузов, проведения военно-прикладных исследований и экспериментов с использованием оружия. Ряд технических решений, полученных при создании «Бурана», стали полезны для дальнейших разработок как в РФ, так и за границей.

Единственный полет «Буран» совершил в 1988 году без экипажа, в автоматическом режиме. В 1990 году проект приостановили, а в 1993, — полностью закрыли.

В сети опубликовали фотографии второго летного экземпляра «Буря» и технологического макета ОК-МТ для отработки предстартовых операций, которые и по состоянию на сегодняшний день находятся на «Байконуре»:

В то же время, пользователи сети вспомнили и как был разрушен единственный летавший в космос «Буран», — в 2002 году на него обрушилась крыша ангара.

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