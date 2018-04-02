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Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" рассыпалась над Тихим океаном
02.04.2018 07:39
Китайское инженерно-космическое управление не сообщило о наличии обломков космической станции "Тяньгун-1", которые могут упасть в океан или на сушу. Станция сгорела в атмосфере Фото: ЕРА В ведомстве не сообщили о наличии обломков, которые могут упасть в океан или на сушу.Станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года. За время работы к ней пристыковались три грузовых корабля. На "Тяньгун-1" побывали шесть тайконавтов.Станция завершила работу в 2016 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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