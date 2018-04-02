Китайское инженерно-космическое управление не сообщило о наличии
обломков космической станции "Тяньгун-1", которые могут упасть в
океан или на сушу. Станция сгорела в атмосфере Фото: ЕРА В
ведомстве не сообщили о наличии обломков, которые могут упасть в
океан или на сушу.Станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011
года. За время работы к ней пристыковались три грузовых корабля.
На "Тяньгун-1" побывали шесть тайконавтов.Станция завершила
работу в 2016 году.
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